Palmeiras conquista o 11° título do Campeonato Brasileiro; veja ranking de campeões

O Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro pela 11ª vez, se isolando ainda mais como o maior campeão do torneio. Após 35 rodadas, a equipe de Abel Ferreira não pode mais ser alcançada.

O título chegou após o Internacional ser derrotado pelo América-MG, por 1 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Isso acontece porque a diferença entre o Colorado e o Verdão se manteve em dez pontos, e apenas nove estarão em disputa nas três últimas rodadas.

Até aqui, o time alviverde tem 21 vitórias, 11 empates e duas derrotas, além de estar invicto em confrontos fora de casa. Antes mesmo do título, o Palmeiras já estava matematicamente classificado para a Copa Libertadores da América 2023.

Assim, o clube paulista ainda pode ser o campeão com o menor número de derrotas na história dos pontos corridos. São Paulo, em 2006, Flamengo, em 2019, e o próprio Palmeiras, em 2018, tiveram quatro resultados negativos durante toda a competição. Nesta temporada, também tem a maior sequência invicta de um clube como visitante no Campeonato Brasileiro: 17 jogos.

O Palmeiras é o segundo clube com mais vitórias no Campeonato Brasileiro, com 685 resultados positivos. O São Paulo é o primeiro, com 688 jogos vencidos.

Até agora, a temporada 2022 também é a terceira melhor defesa da história do Verdão e o melhor aproveitamento de vitórias desde 1996.

Sob o comando do técnico português, o Verdão conquistou duas Copas Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Brasileiro, se consolidando como uma das eras mais vencedoras do clube.

Agora, Palmeiras e Flamengo vão reeditar a Supercopa do Brasil de 2020, que teve o Rubro-Negro como vencedor.

Veja o ranking dos 10 maiores campeões nacionais: