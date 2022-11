Passageiro é preso por estuprar motorista de aplicativo na saída de baile

A motorista contou à polícia, que aceitou realizar uma corrida particular até o bairro Vida Nova. No meio do caminho, o passageiro retirou uma arma da cintura e usou para ameaçar a vítima. De acordo com a delegada Karen Viana de Queiroz, da Deam, a intenção do suspeito também era roubar o dinheiro da motorista.