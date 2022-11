“Patriota do caminhão”: conheça o bolsonarista que se pendurou em veículo

No perfil do Facebook dele, após a fama repentina, internautas o localizaram e fizeram comentários relacionados com o episódio. “Mas você já desceu do caminhão? O Brasil inteiro está preocupado kkkk”, comentou um. “conta pra gente como vc voltou pra casa. Agarrou num caminhão de volta?”, indagou outro.

O caso A situação aconteceu em Caruaru (PE). O homem participava de bloqueio em uma via e decidiu se pendurar no para-brisa de um caminhoneiro para que ele não ultrapassasse. O caminhão, no entanto, não parou, e o manifestante ficou alguns quilômetros grudado na frente do veículo. Veja o vídeo: O motorista gravou a situação, e após dois minutos de vídeo, o homem pendurado pediu para ele parar. “Vou parar ali para você descer, você desce, beleza? Não quero confusão, tô trabalhando. Saí da minha casa, tenho três filhos”, disse o caminhoneiro. Os internautas, é claro, não perdoaram. Em pouco tempo, o caso inusitado (e muito perigoso) virou meme no Twitter, Facebook e Instagram.