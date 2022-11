Paysandu bate Vila nas penalidades e é tri da Copa Verde

Após um empate por 1 a 1 no tempo normal, o Paysandu derrotou o Vila Nova por 4 a 3 nas penalidades, neste sábado, 19, no estádio Serra Dourado, em Goiânia, Goiás, e conquistou o tricampeonato da Copa Verde. A conquista garante um prêmio de R$ 150 mil e uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil em 2023.

Gol nos acréscimos

O Vila Nova deixou o título “escapar”. A equipe vencia até aos 49 minutos do segundo tempo, quando João Vieira cobrou uma falta e levou a decisão para os pênaltis.

Copa Verde 2023

A Copa Verde em 2023 vai mudar de data. A competição será realizada no primeiro semestre e os representantes do futebol acreano serão as equipes do Humaitá e do São Francisco.

