Paysandu precisa quebrar tabu para vencer a Copa Verde 2022

Após empate sem gols no primeiro jogo das finais da Copa Verde 2022, as equipes do Paysandu e Vila Nova-GO voltam a ficar frente a frente neste sábado (19), a partir das 19h (de Brasília), no estádio Serra Dourada.

Contra o time paraense pesa o fato de nunca ter conquistado uma vitória numa competição oficial disputada no estádio Serra Dourada, local do jogo deste sábado (19).

Conforme dados do duelo, o Papão já venceu na capital goiana, mas jogando no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em 1973, pela Taça de Ouro, que equivale ao Campeonato Brasileiro, quando derrotou o Goiás-GO por 2 a 0.

Na última vez em que jogou no maior estádio de Goiás, o Papão enfrentou o Alviverde pela Série B do Brasileirão e acabou derrotado por 2 a 1. Anos depois jogou contra o Tigre Goiano pela Série C, mas o local do jogo foi o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga