Vídeos: pedindo intervenção federal, bolsonaristas fazem ato em frente ao 7º BEC e 4º BIS

Com a bandeira do Brasil, orações, cartazes com palavras de ordem e cantando o hino nacional, um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) no Acre se reuniu em frente ao 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7ºBEC) e no 4º Batalhão de Infantaria de Selva, em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira (2). O movimento ocorre em outros estados brasileiros.

Os bolsonaristas questionam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições gerais, no último domingo (30).

Eles gritam: “Intervenção militar já”.

O ato golpista foi convocado um dia após o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se manifestar somente depois de mais de 44 horas de silêncio. Bolsonaro não contestou a derrota nas urnas para Lula.

O grupo exige o cumprimento da intervenção federal,e mensagen que circula nacionalmente em aplicativos de mensagens com a convocação diz o seguinte: “”O sistema fraudou e ganhou, mas não vai levar. Fachin, Gilmar, Carmem Lúcia, Rodrigo Pacheco e Alexandre de Moraes agiram descondenando, dando elegibilidade, censurando e roubando mídia do 22. Isso não é democracia. Isso é fraude. não aceitaremos ser governados por um ladrão”.

Nos cartazes há frases como: “Não aceitamos um descondenado nos governando, intervenção, já”; “O poder emana do povo” “Em defesa da pátria”

As afirmações de fraude eleitoral são feitas, mesmo após o Tribunal de Contas da União (TCU) finalizar auditoria das urnas eletrônicas, ainda na noite de domingo, e comprovar que não houve nenhuma fraude – além de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ter reconhecido a legitimidade das votações.

Veja fotos do ContilNet: