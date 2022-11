Pedro Paulo Rangel preocupa fãs ao surgir internado; saiba detalhes

Um dos maiores talentos da dramaturgia brasileira, Pedro Paulo Rangel, impactou os fãs de sua rede social ao surgir internado em um hospital do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (14). Diagnosticado há duas décadas com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, o ator está hospitalizado desde o início de novembro, conforme informou o seu representante artístico, Guilherme Abreu.

“Na qualidade de agente artístico do ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, venho informar que o nosso querido PP está internado desde o início de novembro. Ele está fora do CTI, mas ainda sem previsão de alta”, iniciou ele e completou: “Desejamos as melhoras e segue a informação aos inúmeros amigos e fãs do ator, diretor, letrista e tradutor”, frisou.

Antes da internação, o veterano estava em cartaz com o monólogo ‘‘O Ator e o Lobo’, em cartaz no Espaço Laura Alvim, em Ipanema, Zona Sul do Rio. A obra traz uma coletânea de textos do escritor português António Lobo Antunes e do próprio ator.

“Informamos que a temporada na Casa de Cultura Laura Alvim está cancelada por motivos de saúde do ator Pedro Paulo Rangel. Ele está bem, porém impossibilitado de atividades físicas para a sua plena recuperação”, enfatizava o comunicado informando sobre o cancelamento da temporada.

O trabalho mais recente do artista na TV foi na série ‘Independências’ da TV Cultura, na pele de um bibliotecário. Já em novelas, seu último projeto foi há dez anos na trama das seis ‘Amor Eterno Amor’ obra da Globo, em que viveu o personagem Zé da Carmem.

