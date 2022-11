Pela 1ª vez, Acre recebe mais de 3 mil doses da Pfizer para bebês; saiba quado será aplicada

Rio Branco recebeu na manhã desta sexta-feira (11) um novo lote de imunizantes contra Covid-19 da Pfizer BioNTech Baby, para bebês de 6 meses a 2 anos. O avião com 3 mil doses pousou no aeroporto de Rio Branco, após o Ministério da Saúde iniciar na quinta-feira (10) a distribuição de 1 milhão de doses de vacinas pediátricas contra a doença, destinadas a crianças com idade entre 6 meses e 3 anos com comorbidades.

Os imunizantes da Pfizer foram enviados a todos os estados do país.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso da vacina da Pfizer para esse grupo infantil e este é o primeiro envio deste tipo de imunizante destinado ao estado.

De acordo com a coordenadora Estadual de Imunizações, Renata Quiles, as doses serão administradas a partir do próximo domingo (20), após o início das atividades de capacitação das equipes de saúde responsáveis pela aplicação da vacina, que acontece a partir de hoje até o dia 18.

Ao ContilNet, a coordenadora informou que não há casos de vencimentos dos imunizantes e diz que os lotes são entregues mensalmente em baixa quantidade para evitar desperdícios.

“Sempre recebemos esse e outros imunizantes, mensalmente. O Acre sempre pede em pouca quantidade justamente para não estragar, mas temos estoque”, afirma.

Renata aproveitou para alertar a respeito da baixa procura pela imunização e diz que a população relaxou após a baixa nos casos de Covid-19 no estado.

“Com a baixa de registros de casos a população deu uma relaxada. A cobertura não está legal, principalmente para as doses de reforço, mas o que sempre nos preocupou foi a cobertura das crianças que é muito baixa, pois não houve uma boa adesão dos pais e responsáveis. Infelizmente, a cobertura vacinal para 5 a 11 anos ficou abaixo de 50% e para o grupo de 3 e 4 anos não chegaram a 20% – o que é muito perigoso, pois tem uma nova onda acontecendo em nível nacional. No Acre, a onda é discreta, mas real. Ainda é cedo para divulgar oficialmente a variante, mas ela já está aqui”, finalizou Renata.