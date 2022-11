Perpétua pede que Bolsonaro pare de inventar mentiras e reconheça que perdeu a eleição

A deputada federal em fim de mandato Perpétua Almeida (PCdoB-AC), que não obteve a reeleição em 2022, acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL), outro derrotado na tentativa de permanecer no poder, como responsável pelos movimentos de seus seguidores nos bloqueios de rodovias e em manifestações na frente dos quarteis nas quais pedem intervenção federal e militar no governo do país.

A acusação foi feita num duro pronunciamento da parlamentar na Câmara dos Deputados, na noite de sexta-feira (18), na qual pediu que o presidente seja “homem – mas homem no sentido do caráter” – para mandar seus seguidores suspenderem os bloqueios e deixarem as manifestações na frente dos quartéis.

“Infelizmente, o presidente Bolsonaro não tem coragem de dizer isso àquelas pessoas: a eleição e o processo eleitoral (que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva) foi normal”, disse a deputada.

“As urnas que elegeram o novo Congresso (de maioria pró-Bolsonaro), elegeram também o presidente da República. Por isso eu digo que o presidente Bolsonaro, mesmo triste porque perdeu a eleição, se tivesse o mínimo de caráter e coragem para viria a público e dizer às pessoas (que estão nas manifestações) que elas estão sendo enganadas”, acrescentou.

“Era preciso que o senhor presidente se dirigisse às pessoas e dissesse que seu pessoal está enganando àquelas pessoas. São pessoas que acham que o presidente Lula não teve uma eleição digna e que não vai ter posse. Mas que bobagem, gente”, afirmou a deputada pelo Acre.

“A posse do presidente Lula se dará no dia 1º de janeiro e no dia 1º de fevereiro a posse do mesmo Congresso, pelas mesmas urnas que elegeu os deputados e senadores. Viva a nossa Demcoracia! Viva o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o sistema eleitoral eletrônico do brasil que é um dos mais admirados do mundo” acrescentou.

Para a deputada, é hora de parar com mentiras aos manifestantes. “A Polícia Rodoviária Federal foi recebida à bala no interior do Pará, porque foi lá desobstruir ruas. Os marginais que lá estavam – porque quem usa balas para receber a polícia, para mim, é bandido – achavam que isso é normal. Isso é inaceitável”, afirmou.

Dirigindo-se ao presidente, Perpétua Almeida disse que Jair Bolsonaro precisaria ter a coragem que ela teve ao reconhecer a derrota. “A minha chapa no Acre não elegeu nenhum deputado federal, por falta de quociente eleitoral. Eu, mesmo tendo ficado entre as oito deputados federais mais votados, não fui eleita, mas eu tive coragem de vir a público agradecer os votos que recebi e reconhecer àqueles que foram eleitos. Por isso, presidente Bolsonaro, seja homem, mas homem no sentido do caráter, e reconheça que o senhor perdeu a eleição e que o novo presidente toma posse dia 1º de janeiro e pare de alimentar mentiras”, disse.