PF descobre contrabando de migrantes aos EUA feito por empresa de turismo

No pedido feito à polícia, a mulher alegava que precisava viajar para os EUA com a ajuda de coiotes. Através da investigação conduzida pela PF de Ji-Paraná foi descoberto não só o crime de “falsificação do documento apresentado, como também dos responsáveis pela promoção de migração ilegal almejada”, sendo apurados vínculos de uma empresa do ramo de turismo.