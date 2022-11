Pimenta no Reino: as impressões de um jornalista acreano sobre a COP-27

No Egito

Bruno Pacífico, colega jornalista acreano, que acompanha in loco a 27ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas, a COP27, lá no Egito, fez uma breve análise sobre o que ele tem visto por lá a pedido deste colunista. O evento, maior do mundo sobre o meio ambiente, tem ganhado todos os holofotes da mídia nacional e internacional. Nas notas a seguir, seguem as principais impressões.

Neca de pitibiribas

Questionei se alguma discussão da COP tem tratado especificamente sobre o Acre. “Nenhuma”, respondeu. “Pois a discussão aqui é a diminuição de emissão de carbono, mas o Acre teve uma elevação na emissão. Tanto que a assinatura da prorrogação do financiamento do Programa REM com o Banco KFW é devido aos altos índices de desmatamento, pois o recurso já deveria ter saído há muito tempo, só não saiu devido a essa barreira”, informou.

Destaques

De destaques mesmo, segundo o jornalista, só as lideranças da sociedade civil organizada. “Da sociedade civil, tivemos a participação de Joce Aguiar, presidenta do Grupo de Trabalho da Amazônia, e Angela Mendes, presidenta do Comitê Chico Mendes”.

Legado

Ângela Mendes, ativista ambiental e filha de um dos maiores ícones mundiais da luta pelo meio ambiente, Chico Mendes, tem cumprido uma vasta agenda no Egito. “A Angela vem participando de diversos painéis, como no Pavilhão Food4Climate, no painel ‘O Impacto da Alimentação Animal no Desmatamento’, promovido pelo World Animal Protection, mostrando os desafios de manter a floresta em pé, principalmente nas Reservas Extrativistas. No Painel no Pavilhão do Chile, ‘O Acordo de Escazú: Oportunidades para Promover Ações Climáticas Inclusivas, Informadas e Participativas na América Latina e no Caribe’. E também teve um encontro com a cantora britânica Elle Goulding, embaixadora do meio ambiente da ONU”, contou.

Lula

Por fim, perguntei como ele tem visto a expectativa das outras nações com relação a participação do presidente eleito, Lula (PT), na Conferência. “De euforia, nos pavilhões dos outros países onde passamos sempre estão nos perguntando quando o Presidente Lula vai chegar. Bolsonaro foi muito ruim em sua política internacional e principalmente no trato à preservação ao meio ambiente e a valorização dos povos tradicionais, principalmente os indígenas”, concluiu.

Agradecimento

Quero deixar registrado aqui o meu agradecimento a esse colega que trouxe tantas informações preciosas para este colunista. Não é todo dia que a gente consegue uma fonte no Egito. Agradecido, Bruno.

Lula x Gladson

Aproveitando o gancho da COP27, o primeiro encontro entre o governador Gladson Cameli (PP) e o presidente eleito Lula (PT) ocorreu na manhã desta quarta (16), às 11h no horário do Egito (6 horas no fuso de Brasília). O encontro ocorreu durante o evento “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”, em que Gladson e outros governadores participaram. Por aqui, ainda não chegaram informações de como foi esse encontro.

Vôlei de luto

A ex-jogadora de vôlei e ativista social, Isabel Salgado, morreu nesta quarta, aos 62 anos. Isabel é uma das responsáveis pela grande geração que o vôlei feminino formou entre os anos 80 e 90. A ex-jogadora também era uma entusiasta e militante política e fez campanha para a eleição de Lula no último pleito, sendo inclusive escolhida para compor o grupo de esportes da equipe de transição no início desta semana. Que faça uma passagem tranquila e em paz.

Expulsão

Vem repercutindo nas rodas de conversa sobre política o comunicado que a direação estadual emitiu ontem sobre a abertura de um processo de expulsão para os membros ‘infiéis’ do partido no Acre. No total são três prefeitos e sete vereadores. O motivo é que toda essa turma, além de não ter apoiado os candidatos petistas majoritários no último pleito, ainda apoiaram outros, mesmo que alguns de forma ‘não pública’.

Nome aos bois

Jerry Correia Marinho, prefeito de de Assis Brasil, Fernanda de Souza Hassem, prefeita de Brasiléia, e Isaac de Souza Lima, prefeito de Mâncio Lima, além dos vereadores Juraci Pacheco de Morais, de Assis Brasil, Lessandro Jorge André Lopes e Elenilson da Silva Santos, de Brasiléia, Renan da Costa Silva, Jean de Almeida Figueiredo e Joel Ferreira Lima, de Mâncio Lima, e Edesio Matos dos Santos, de Marechal Thaumaturgo são os enquadrados pelo partido no artigo 227 do estatuto do PT, que versa sobre as penalidades para quem comete infidelidade partidária.

Infidelidade

A infidelidade partidária é algo sério e que deve ser tratada com rigor pelas siglas. Não se constrói partido com ideologia, bandeiras e projetos definidos sem um alinhamento de seus membros. E esse alinhamento passa obrigatoriamente pelas eleições. O PSD de Petecão abriu recentemente um processo parecido com esse que o PT abre agora. Se virar moda, os políticos vão pensar duas vezes antes de pularem o muro.

Transição

O ex-senador Jorge Viana (PT) é mais um nome na equipe de transição de Lula. Os nomes de JV e o da também acreana Marina Silva foram divulgados hoje pelo coordenador da equipe de transição e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Além deles, outros nomes de peso, como o dos ex-ministros Carlos Minc e Izabella Teixeira também farão parte do grupo técnico do Meio Ambiente. A novidade foi capa do Estadão. Até agora já são 3 acreanos compondo a equipe de transição!