Pimenta no Reino: oposição ou situação? O que esperar da bancada do PSD na Aleac

Nova Aleac

Com a renovação da Assembleia Legislativa do Acre em 50% na próxima legislatura, que se inicia em fevereiro de 2013, o PSD, partido do senador e candidato derrotado ao Governo, Sérgio Petecão, ocupará duas cadeiras na Casa, com os novatos Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense. Para quem não tinha nenhum deputado, foi um salto e tanto.

Oposição ou situação?

A expectativa agora é se o PSD fará oposição ou situação ao novo governo de Gladson Cameli (PP). É que durante a campanha política, o líder do partido, o senador Petecão, não poupou críticas ao chefe do Executivo estadual, se colocando como uma forte voz de oposição. Só que como na política tudo muda num piscar de olhos, é esperar pra ver.

Independência

Segundo um dos deputados eleitos pelo partido, o gerente do Banco da Amazônia, Pablo Bregense, a postura da sigla nesse primeiro momento será de independência. “O senador nos deixou bastante a vontade para ter um mandato independente, até o momento”, contou à coluna.

Diálogo

O deputado eleito diz ainda que independente de ser oposição ou situação, o diálogo permeará o seu mandato. “Falando de mim, nós vamos buscar uma só bandeira que é povo. A melhoria dos serviços e o que é melhor para o Acre. Não vou seguir uma linha de criticar por criticar, será uma linha de diálogo. Quem vier com armadura não consegue trabalhar”, disse.

Por cima

Vale lembrar que nos últimos dias o senador Petecão vem recuperando o protagonismo que acabou perdendo com o resultado das eleições, que foi bem abaixo do esperado, quando terminou o 1º turno em 4º lugar na disputa pelo Governo, com 6,42% dos votos. Petecão é cotado para ser o interlocutor entre o governo Lula e o governo Gladson. Uma guinada de 180º graus em menos de um mês. Saiu de uma derrota acachapante nas urnas para se tornar, talvez, o parlamentar mais importante do Acre a partir de 2023.

Bons olhos

Sobre essa proximidade de Petecão com o governo Lula, Pablo diz ver com bons olhos. “Essa questão de bandeira partidária não deve se sobrepor aos benefícios que podem vir para a população, mesmo a gente estando em outro segmento político, em outra ideologia política, nada pode atrapalhar o crescimento do Acre. Ainda bem para os acreanos que o senador terá esse papel, porque ele é uma pessoa moderada e tem o diálogo como principal ferramenta”, finalizou o deputado eleito.

Proibidos

Após uma ação civil pública do MPAC para que fossem proibidas as manifestações antidemocráticas no entorno do quartel do Exército 4º BIS, em Rio Branco, o juiz Giordano Dourado deu decisão favorável ao pedido do MP. Dessa forma, a Polícia Militar deve desobstruir as ruas ocupadas pelos manifestantes, que ficam proibidos de permanecerem em protesto no local, com multa estipulada em R$ 1.000 por hora para o descumprimento da decisão.

Sem gasolina

Por conta do bloqueio realizado por manifestantes da extrema-direita, na BR-364, que liga o Acre e Rondônia, a capital acreana já começa sofrer com o desabastecimento de combustíveis. Pelo menos é que diz o presidente do Sindicato de Revendedores de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (Sindepac), Delano Silva. Segundo Delano, por enquanto, os postos que estão desabastecidos são os que não tem base em Rio Branco e precisam do combustível de Porto Velho.

Supermercados

Mas não são só os combustíveis que podem faltar no Acre por causa do bloqueio ilegal. Alimentos também podem ficar escassos. É que o trecho bloqueado pelos manifestantes é o único que liga o Acre ao resto do país por via terrestre, que é por onde chegam as mercadorias dos mais variados setores aqui no estado.

Na mira da Justiça

Os líderes dos movimentos de extrema-direita que bloquearam as BR’s 364 e 317 no Acre estão na mira da Justiça. É que o MPAC pediu que a Polícia Federal instaurasse um inquérito policial para investigá-los. No pedido, encaminhado pelo procurador geral de justiça Danilo Lovisaro, o MP pede a responsabilização criminal dos envolvidos nos atos antidemocráticos no Acre que bloquearam as estradas e vias urbanas.