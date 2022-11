Pimenta no Reino: prefeitos do Acre vão à Brasília em busca de recursos

Caravana

Uma verdadeira caravana de prefeitos acreanos foi até a capital federal, Brasília, em busca de recursos para os seus municípios. Os prefeitos aproveitaram a volta aos trabalhos presenciais no Congresso Nacional para visitar os parlamentares acreanos. A ‘caravana’ foi organizada pela Associação dos Municípios do Acre (AMAC) e deve durar toda esta semana.

Um atrás do outro

O senador Sérgio Petecão (PSD), por exemplo, recebeu um prefeito atrás do outro no seu gabinete em Brasília durante toda esta segunda-feira (7).

Lista

A lista de prefeitos que foi atrás de emendas e recursos com o senador é grande. Passaram pela sala de Petecão o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, de Marechal Thaumaturgo, Valdelio Furtado, de Assis Brasil, Jerry Correia, de Manoel Urbano, Toscano Veloso, do Bujari, Padeiro e de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Fim de mandato

Além de Petecão, os prefeitos vão procurar os outros senadores e os deputados federais. Como 100% da bancada do Acre na Câmara Federal foi renovada, a expectativa dos prefeitos é que os deputados aproveitem o fim de mandato para destinar emendas aos municípios.

PSD

Por falar em Petecão, o presidente nacional do seu partido, Gilberto Kassab, disse à GloboNews nesta segunda (7) que a sigla dará um “voto de confiança” ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente do PSD entende que é importante que outros partidos adotem essa mesma postura para garantir a ‘governabilidade’ de Lula em seu terceiro mandato. O posicionamento de Kassab dá ainda mais força ao argumento de que Petecão deve assumir a interlocução entre os governos Lula e Gladson (PP) a partir de 2023.

Inflação

Nesta segunda-feira o mercado aumentou a projeção da inflação no Brasil pela segunda semana consecutiva. Isso depois de 17 semanas seguidas de queda. De acordo com o Boletim Focus, a estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu para 5,63%. No acumulado de 12 meses, a inflação está em 7,17%.

Endividamento

Outro dado da economia divulgado nesta segunda e que chamou atenção foi o do percentual de famílias brasileiras endividadas, isto é, com dívidas a vencer. O número foi de 79,2% em outubro, uma redução de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor do CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) do Sesc e do Senac. Preocupante.

Arquivamento

A Procuradoria Geral da República, PGR, pediu ao STF o arquivamento de uma apuração contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), seus filhos e aliados por suposta incitação ao crime durante a pandemia de Covid-19. No documento, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araujo, disse que não há “elementos mínimos capazes de amparar a instauração de uma apuração criminal ou a propositura de uma ação penal” sobre o caso. A informação é do portal Poder 360.

Na Copa

O goleiro do Palmeiras, o acreano Weverton, está confirmado na Copa do Mundo do Catar. O arqueiro foi entrou na lista oficial divulgada pelo técnico Tite nesta segunda e é o primeiro jogador acreano da história a ir para uma Copa do Mundo de Futebol. A conquista foi celebrada por diversos políticos acreanos nas redes sociais.

Convocação dupla

Um desses políticos que comemorou a convocação de Weverton foi o governador Gladson Cameli. Em uma postagem nas redes sociais Gladson lembrou que Weverton começou no futebol na Baixada e leva o nome do Acre por onde passa. O governador também parabenizou a influenciadora Jéssica Ingrede, que foi escolhida em um concurso da CBF para ir ao Catar como criadora de conteúdo da entidade.