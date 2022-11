O crime aconteceu na noite de domingo (06) em um bar na Rua Teotônio Vilela, bairro JK, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Leonardo Júnior F. C., 20, foi agredido a golpes de facão na cabeça após discussão no estabelecimento comercial. O autor do ataque fugiu do local e a vítima foi socorrida para a UPA.

O rapaz não soube dizer qual o motivo da discussão e alegou nem conhecer o acusado. O crime será apurado por policiais civis do 8° DP.