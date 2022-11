Polícia Civil do Acre emite primeira Carteira de Identidade Nacional a naturalizado brasileiro

Na manhã desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil do Acre emitiu a primeira Carteira de Identidade Nacional (CIN) a peruano naturalizado Brasileiro.

O peruano, natural da capital Lima, Vitelio Aníbal Chávez Hijar, tem 50 anos, e de acordo com ele, vinha encontrando dificuldades para movimentações financeiras e retirada de outros documentos como cidadão brasileiro, o que a partir de agora com a CIN em mãos, será possível.

O processo de emissão da CIN foi conferido pelo diretor do Instituto de Identificação, Júnior Cesar da Silva, onde foi verificada todas as informações necessárias para emissão do documento

O Acre é pioneiro na emissão da CIN e o primeiro Estado da Federação a emitir o documento em todos os municípios.