Polícia Civil prende homem investigado por crime de estupro, vítima é a própria sobrinha

Ao final da tarde desta sexta-feira, 18, a Polícia Civil em Marechal Thaumaturgo prendeu A. N. S. de 48 anos de idade, em cumprimento de mandado de prisão pelo crime de estupro.

A prisão foi efetuada com apoio do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior(DPCI) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) na localidade rural denominada Foz do São João, localizada as margens do Rio Juruá.

A investigação apontou que o indivíduo abusou sexualmente da própria sobrinha sob ameaças de morte.

A vítima, J. E. C. de 23 anos, sofria abusos praticados pelo Tio de forma reiterada.

A Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos através de denúncia e instaurou inquérito representando pela prisão do investigado.

Apos a prisão o investigado foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.