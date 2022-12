Polícia Civil realiza atendimento a pacientes internados no Hospital do Juruá

A Polícia Civil do Acre por meio do Instituto de Identificação em Cruzeiro do Sul realizou na manhã da última terça-feira, 29, atendimentos no Hospital Geral do município com a missão de Carteira Nacional de Identidade (CIN) a pacientes internados e com dificuldades de locomoção.

Ao todo, foram realizados 29 atendimentos age dados através da direção do hospital que ide ficou que os pacientes necessitavam do documento para serem i servidos no Sistema Único de Saúde(SUS).

Diante da demanda e seguindo diretrizes da atual gestão, a equipe do instituto de identificação realizou o até somente para coleta de digitais, dados e fotografia para confecção do documento.

O instituto de Identificação em Cruzeiro do Sul já realiza esse tipo de atendimento em domicílio, a hospitais e residências, levando cidadania a pessoas com necessidades especiais, acamados e cadeirantes de todo o Vale do Juruá.