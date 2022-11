Polícia tenta identificar corpo através de tatuagens com nomes; confira

A polícia tenta identificar o homem encontrado morto neste domingo (06) em um igarapé nas margens da Estrada do Anel Viário, na zona rural de Porto Velho (RO).

O homem, segundo a perícia tinha uma perfuração de arma de fogo no queixo e outra no tórax. Uma corda feita de pano foi encontrada no pescoço da vítima que pode ter sido torturada.

A vítima não portava documentos de identificação e a polícia pede à quem tem parentes desaparecidos nos últimos dias que procure o Instituto Médico Legal (IML).

O corpo do homem tem uma tatuagem nas costas escrito “Ivonete” e outra no braço direito com a frase “Amor Só de Mãe”.