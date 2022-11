Prefeita bolsonarista anuncia que vai renunciar ao cargo por causa da vitória e posse de Lula

Prefeita de Carlinda, um município distante 724 quilômetros de Cuiabá (MT), Carmen Martines (União Brasil), anunciou nesta segunda-feira (7), que vai renuncia ao cargo assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse, em 1º de janeiro de 2023. Seguidora do presidente não-reeleito Jair Bolsonaro, ela não concorda com a volta de Lula ao poder e declarou que, “com certeza absoluta”, vai renunciar ao cargo

O município se estende por 2 156,8 km² e, de acordo com o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), conta com uma população de 10 985 habitantes. A prefeita foi eleita 2016 e assumiu em 2017. Em 2020. foi reeleita ao cargo, com 90,16% dos votos – 4.646 votos no total dos poucos mais de 6 mil eleitores do município. Ela concorreu contra outros dois candidatos, um do PSV, Prof. Jacó, que obteve 5,36% dos votos, e o terceiro do PT, André Prado, do PT, que tirou 4,48%, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

No entanto, a prefeita de 44 anos de idade, casada, com curso superior incompleto e patrimônio declarado ao TSE R$ 2.882.527,04, disse que a vitória de Lula foi “uma derrota moral” para o país. Anunciou que vai passar o cargo ao vice, Pastor Fernando, do PSC, que tem 56 anos. “Tenho vergonha de estar na política com um representante maior da forma como ele é, não concordo”, declarou.