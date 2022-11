Prefeito se reúne com equipe para dar início ao Prêmio Bacurau em Direitos Humanos

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu com a comissão organizadora do Prêmio Bacurau, na manhã desta segunda-feira (21). O prêmio é idealizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e será voltado para o reconhecimento de pessoas que trabalham de forma voluntária na área dos direitos humanos. A realização do prêmio está prevista para o dia 9 de dezembro.

O prefeito enalteceu o prêmio e disse ser muito importante para reconhecer as pessoas que trabalharam e sempre colocaram parte de seu tempo a serviço do ser humano.

- Publicidade-

“São muitas pessoas, anônimos que estão aí, fazendo um trabalho de forma espontânea e nunca são reconhecidos.”

O secretário-adjunto da SASDH, Francisco Bezerra, frisou ser um reconhecimento valorizando os que se dedicam à causa. Segundo ele, Bacurau foi um articulador do movimento dos hansenianos aqui no Acre.

“Esse movimento começou aqui, criou-se o Morhan (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase), e isso se expandiu para o Brasil inteiro. Então ele foi um iniciante desse trabalho tão importante para pessoas portadoras dessa doença, que sofriam e ainda sofrem a exclusão social.”