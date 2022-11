Prefeito Tião Bocalom prestigia homenagem aos 80 anos do Educandário Santa Margarida

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado da vice-prefeita Marfisa Galvão, prestigiou na manhã desta quinta-feira (24), sessão solene em homenagem aos 80 anos do Educandário Santa Margarida, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.

A homenagem, de autoria do deputado estadual José Bestene, contou com a presença de autoridades do Estado, Ministério Público e do Tribunal de Justiça, onde todas as esferas compreenderam a importância do Educandário Santa Margarida, o único do estado que atende crianças de zero a doze anos.

- Publicidade-

“Acredito que alcançamos o objetivo de chamar a atenção das autoridades, para que possam melhorar, cada vez mais, nosso Educandário”, frisou o deputado.

O coordenador do Educandário, Eduardo Vieira, agradeceu pela homenagem, que fez o resgate de toda memória, desde a criação da casa até os dias atuais e enfatizou a importância do papel da instituição na sociedade.

“Foi muito importante, pois conseguimos reunir todo o poder constituído, que nos ouviu e acolheu o nosso chamamento. Estamos dispostos a dar sequência no trabalho que estamos fazendo até o momento”, afirmou.

O prefeito Tião Bocalom parabenizou os 80 anos do Educandário e enfatizou a relevância social que ele carrega.

“O trabalho que o Educandário Santa Margarida faz é fundamental. A prefeitura, na nossa gestão, jamais se furtará em dar o suporte financeiro para que continuem prestando esse belo trabalho.”

Nabiha Bestene, secretária municipal de Educação, e o assessor especial de Articulação Institucional, Helder Paiva, também estiveram presentes na homenagem.