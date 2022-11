Prefeitura e TV Gazeta são as equipes finalistas do Campeonato da Imprensa 2022. Nas semifinais disputadas na manhã deste domingo, 27, no campo da AABB, a Prefeitura venceu o favorito Opinião por 2 a 1 e a TV Gazeta bateu a Rede Amazônica, nas penalidades, por 4 a 3 depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.

No próximo domingo

Prefeitura e TV Gazeta decidem no próximo domingo, 4 de dezembro, na AABB, a partir das 8 horas, o título da competição. Uma final sem favorito.