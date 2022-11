“Presença certa no Diário Oficial”, diz colunista sobre Jorge Viana no Governo Lula

Em artigo publicado nesta segunda-feira (14),o colunista do jornal Valor Econômico, Bruno Caruzzo, coloca o ex-candidato ao Governo do Acre Jorge Viana (PT) como “presença certa no Diário Oficial no primeiro dia útil do Governo Lula 3”.

Segundo o doutor em direito, “o futuro presidente também terá que acomodar quadros importantes do partido que saíram derrotados nas urnas”, e nesse sentido, ele inclui o acreano e Fernando Haddad, que mesmo derrotados no processo eleitoral, deverão ocupar lugares de destaque na gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo sem mencionar se, fundamentado em sua análise de cenário, o petista ocuparia o primeiro escalão ou outro cargo.