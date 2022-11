Presidente da Fecomércio, Leandro Domingos é diplomado na Diretoria da CNC

A Diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) eleita para o mandato de 2022 a 2026 foi diplomada em solenidade realizada durante a reunião de novembro do comando da entidade, na última quarta-feira, 16, no hotel Windsor Marapendi, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC e vice-presidente Financeiro da CNC, Leandro Domingos; o vice-presidente do Sistema Fecomércio-AC, Marcos Lameira; e o diretor da Fecomércio-AC, Valdemir Nascimento, também foram diplomados.

O novo mandato terá início no dia 19 de novembro. Os diretores foram chamados um a um para a assinatura da diplomação e a eleição foi realizada em 22 de setembro, com a recondução, por unanimidade dos votos apurados, de José Roberto Tadros para liderar o Sistema CNC-Sesc-Senac por mais quatro anos.

O primeiro mandato de Tadros à frente da CNC foi marcado por ações voltadas para a modernização administrativa da Confederação, com mais visibilidade para o trabalho da entidade na defesa dos empresários do setor terciário e a ampliação da atuação do Sesc e do Senac em benefício da população e do desenvolvimento do País. O presidente da CNC anunciou que seguirá trabalhando, junto com a Diretoria eleita, para que o Sistema Comércio siga cada vez mais forte e unido nos próximos quatro anos.

Diretoria e Conselho Fiscal – mandato 2022–2026

Diretoria

Presidente: José Roberto Tadros (AM);

1º Vice-Presidente: Abram Abe Szajman (SP);

2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Bohn (RS);

3º Vice-Presidente: Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (PI);

Vice-Presidente Administrativo: Antonio Florencio de Queiroz Junior (RJ);

Vice-Presidente Financeiro: Leandro Domingos Teixeira Pinto (AC);

Vice-Presidentes: Darci Piana (PR), Edison Ferreira de Araújo (MS), José Aparecido da Costa Freire (DF), José Wenceslau de Souza Júnior (MT), José Marconi Medeiros de Souza (PB), Sebastião de Oliveira Campos (PA), Marcelo Baiocchi Carneiro (GO), Raniery Araújo Coelho (RO);

1º Diretor Administrativo: Marcelo Fernandes de Queiroz (RN);

1º Diretor Financeiro: Ademir dos Santos (RR);

2º Diretor Administrativo: Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho (PE);

2º Diretor Financeiro: Ladislao Pedroso Monte (AP);

Diretores: Abel Gomes da Rocha Filho (SE), Aderson Santos da Frota (AM), Alexandre Sampaio de Abreu (FBHA), Ari Faria Bittencourt (PR), Armando Vergílio dos Santos Júnior (Fenacor), Hélio Dagnoni (SC), Idalberto Luiz Moro (ES), Ivo Dall’Acqua Júnior (SP), Itelvino Pisoni (TO), José Lino Sepulcri (ES), Kelsor Gonçalves Fernandes (BA), Maurício Aragão Feijó (MA), Marcos Antônio Carneiro Lameira (AC), Maurício Cavalcante Filizola (CE), Nadim Elias Donato Filho (MG), Nilo Italo Zampieri Junior (AL), Rubens Torres Medrano (SP);

Suplentes da Diretoria: André Luiz Roncatto (RS), Antonio de Sousa Freitas (MA), Daniel da Silva Amado Felício (MS), Daniel Mesquita Coelho (Fenacon), Denis Oliveira Cavalcante (PI), Edmílson Pereira de Assis (Febrac), Francisco Valdenir Machado Elias (DF), Geraldo Vieira da Rocha (GO), Gilberto de Andrade Costa (RN), Guilherme Marconi Coutinho de Souza (PB), Hercílio Araújo Diniz Filho (MG), Jadir Correa da Costa (RR), James Thorp Neto (Fecombustíveis), Jeferson Furlan Nazario (Fenavist), Jorge Luiz das Neves Morais (RJ), José Gílton Pereira Lima (AL), Josué Sousa Rocha (AP), José Marcos de Andrade (SE), José Carlos Raposo Barbosa (Feaduaneiros), Luis Antonio Bezerra Lacerda (RN), Marco Sérgio Pessoz (MT), Marco Aurelio Sprovieri Rodrigues (SP), Ozeas Gomes da Silva (PE), Paulo Rogério Tadros (AM), Pedro Juca de Oliveira (RO), Pedro Coelho Nasser (PA), Renato Campos Carvalho (SC).

Conselho Fiscal

Efetivos: Carlos de Souza Andrade (BA), Domingos Tavares de Sousa (TO), Valdemir Alves do Nascimento (AC);

Suplentes do Conselho Fiscal: Ana Luíza Araújo Freire Soares (AL), Lázaro Luiz Gonzaga (MG); Hugo de Lima França (SE).

Conecta22 debate futuro integrado do Sistema Comércio

A reunião de Diretoria da CNC foi realizada no hotel Windsor Marapendi, o mesmo local em que está sendo promovido o Conecta22, um encontro de todas as Federações Estaduais e Nacionais, diretores regionais do Sesc e do Senac e colaboradores da CNC, com objetivo de reunir suas áreas afins para debater temas relevantes, de forma integrada e sistêmica. Serão três dias de uma verdadeira imersão em todo o universo do Sistema Comércio, revisitando e, em alguns casos, conhecendo como as entidades que compõem o setor terciário trabalham pelo desenvolvimento social e econômico do País.

Confederação vai integrar Boletim Focus, do Banco Central

Outro tema tratado na reunião de novembro da Diretoria da CNC foi a notícia dada pelo diretor de Economia e Inovação da Confederação, Guilherme Mercês, de que a Confederação passará a integrar a base consultada pelo Banco Central para a publicação do Boletim Focus, com as expectativas do mercado para a economia. Segundo Mercês, trata-se de um importante passo para que a CNC avance em seu protagonismo, alinhada com o objetivo da Diretoria de contribuir com informações consistentes para a tomada de decisões das empresas que integram o Sistema Comércio. Ele também fez um resumo do cenário econômico e as perspectivas sobre as questões fiscal e tributária em 2023.

(Com informações da CNC)