Presidente do PL diz que não reconhece resultado das urnas

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta terça-feira (8/11) que o partido de Jair Bolsonaro não reconhece o resultado da eleição.

Valdemar afirmou que o relatório de auditoria do Ministério da Defesa, “com certeza”, apresentará algo. Até agora, não há indício algum de irregularidade no processo eleitoral, conforme atestaram órgãos de investigação do governo brasileiro, como a Polícia Federal, e observadores internacionais.

Valdemar Costa Neto enfatizou também que somente após o resultado do documento da pasta o partido pode ou não reconhecer o resultado das urnas.

