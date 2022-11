PRF anuncia fim dos bloqueios ao longo da BR-364

A Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Acre anunciou, no início da tarde desta terça-feira (22), que a instituição pôs fim aos bloqueios de interdição por bolsonaristas ao logo da BR-364, entre a região de Vilhena e Alto Alegre, em território rondoniense.

De acordo com o órgão responsável pelo bom funcionamento do trânsito de veículos nas rodovias federais brasileiras, os quatro pontos de bloqueios mantidos pelos manifestantes acabam de ser suspensos.

Isso significa que o abastecimento de gêneros alimentícios, bebidas e de combustíveis, que estavam ameaçados de não chegarem ao Acre, coemaça ser restabelecido. A BR-364 é a única via de acesso terrestre do Acre com o restante do país.

A PRF informou que o último ponto de bloqueio, com alguma ameaça de resistência, foi registrado em Nova Califórnia, na divisa de Rondônia com o Acre.

A PRF contou com ajuda de forças estaduais e apoio da Guarda Nacional, a qual chegou inclusive ser oficialmente solicitada ao Ministério da Justiça pelo governador do Acre, Gladson Cameli, na manhã de hoje.