Proclamação da República: o que o Acre tem a ver com tudo isso?

Há 133 anos, em 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca liderava um movimento militar que destituiu o Visconde de Ouro Preto do cargo de primeiro ministro da monarquia e deu início à Proclamação da República do Brasil.

O ato foi um resultado do descontentamento dos militares com o regime monárquico instaurado no país desde 1822. Dois dias após a proclamação, a família real foi expulsa e fugiu para a Europa.

A historiadora Júlia Rodrigues destaca o quanto o momento foi crucial para a história do país. “Marcou porque propiciou uma nova organização política para o Brasil, permitindo a escolha dos nossos representantes e definindo os poderes políticos que nos regem até os dias atuais”, explica.

Porém, a Proclamação da República não influenciou a história do Acre. Na época, o Estado ainda era um território boliviano e não fazia parte do Brasil.

O feriado da Proclamação da República foi reconhecido após um decreto publicado em 1890. Mas, a lei mais recente que estabelece o dia como feriado nacional foi aprovada em 2002, sancionada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. A Lei nº 10.607, que prevê todos os feriados nacionais, incluindo o 15 de Novembro.