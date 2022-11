Professor é encontrado morto com rosto desfigurado e corpo esquartejado; irmão é preso suspeito do crime

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de matar o irmão de 30 dentro do apartamento da família, em um condomínio na Serra, Grande Vitória, na tarde desta terça-feira (2). De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima, o professor Henri Mathieux Freitas Drilard, foi encontrado com os membros esquartejados, abdômen aberto e o rosto desfigurado.