Professora viaja ao Acre para levar experiências indígenas a seus alunos em São Paulo

A professora Gabrielle Cavalin, virou tema de reportagem do site UOL, devido ao tema da redação do Enem. O motivo foi a viagem que ela fez em julho deste ano para a terra indígena Katukina/Kaxinawá,em Feijó, Acre.

Ela saiu de Campinas, em São Paulo, para viver em uma das oito aldeias do povo Shanenawa, que tem atualmente cerca de 2 mil habitantes, por uma semana.

A experiência vivenciada com os povos tradicionais foi levada até a sala de aula, com isso, o tema deste ano, “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”, não foi um bicho de sete cabeças.

“Quando eu estava lendo o livro com eles, e discutindo as questões indígenas, eu percebia que não conseguia tocar os alunos. Era um tema muito distante da realidade deles, e eles não conseguiam de fato entender porque é necessário preservar os povos tradicionais para proteger o meio ambiente e conservar, na verdade, o mundo em que a gente vive”, disse a professora à reportagem do Uol.

Foi para dinamizar suas aulas que ela decidiu vir ao Acre, que tem mais de 30 terras indígenas.

“Assim que eu cheguei em Rio Branco [capital acreana], os próprios taxistas e motoristas de Uber perguntavam qual povo eu estava indo visitar. Aqui no estado de São Paulo a gente apaga as individualidades destes povos, sem entender que eles têm culturas diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes”, diz.

Os alunos dela chegaram a fazer um simulado específico sobre o tema.

“Pude chamar atenção para os alunos para o que nós, ocidentais, brancos, estamos fazendo com a natureza, e que afeta esses povos tradicionais que vivem dela”, pontuou.