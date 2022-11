Professores da Ufac irão decidir se dão aula em dias de jogos do Brasil na copa

Em dias de jogos da Seleção Brasileira, durante a fase de grupos da Copa do Mundo, ficará a cargo dos professores da Universidade Federal do Acre (Ufac) decidir se darão aula ou não, independente de turno do curso. A decisão foi tomada por conta do atraso no semestre atual.

Em nota, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) comunicou que o Restaurante Universitário e a Biblioteca deverão funcionar em horário reduzido e diferenciado. Já o expediente dos funcionários também deverá ser modificado.

Confira:

Funcionamento do RU

– QUI 24/11/2022: somente será ofertado café da manhã;

– SEG 28/11/2022: o RU estará fechado;

– SEX 02/12/2022: somente será ofertado café da manhã.

Funcionamento da biblioteca

– QUI 24/11/2022: funcionamento das 7h30 às 12h;

– SEG 28/11/2022: bibliotecas fechadas;

– SEX 02/12/2022: funcionamento das 7h30 às 12h.