Promoção de Cheetos a R$ 1,19 na Americanas de Rio Branco causa confusão; VEJA VÍDEO

Novembro é mês da tradicional Black Friday, época em que as empresas criam campanhas de descontos para atrair clientes. Porém, nem todas as promoções são confiáveis. Uma consumidora passou por uma situação difícil nas lojas Americanas, no Via Verde Shopping de Rio Branco, na noite desta quinta-feira (24).

Nawana Vale estava na loja quando uma vendedora anunciou uma promoção relâmpago de um salgadinho por R$ 1,19, entretanto, quando chegou a vez dela passar as compras no caixa, após um tempo na fila, a funcionária informou que o valor era bem maior.

“Ela disse que era um erro no sistema, que o valor era R$ 15 um. Muitas pessoas passaram no caixa, quando chegou a nossa vez, eles disseram que não iam passar o Cheetos a 1,19”.

Após a confusão, a consumidora chamou a Polícia Militar para tentar resolver a situação. Ao Contilnet, Nawana explicou que foi orientada a registrar um Boletim de ocorrência.

“Quando a polícia chegou, pediram pra eu sair do shopping porque eles não podiam entrar lá. Fui lá fora, expliquei o que aconteceu e disseram pra eu fazer um boletim de ocorrência e resolver na justiça. Eu voltei pra loja, peguei os Cheetos e fiquei na frente perguntando se eles iam resolver ou não. Foi aí que eles chamaram a Polícia e mais uma vez eles disseram que não iam conseguir resolver e que era pra eu procurar as pequenas causas, que era cabível de difamação”, explicou.

Ao final, a cliente disse que não recebeu nenhum pedido de desculpa das lojas Americanas. Além de Nawana, vários outros clientes passaram pela situação e nenhum conseguiu sair da loja com os salgadinhos no valor anunciado da promoção. Em uma mensagem enviada nas redes sociais do Via Verde Shopping, a consumidora reclamou sobre a situação, mas não recebeu uma resposta concreta. “Pedimos desculpas e lamentamos o ocorrido, e iremos repassar o feedback para loja”, declarou o Shopping.

A reportagem do ContilNet tentou entrar em contato com as lojas Americanas do Via Verde Shopping, mas até o fechamento dessa matéria não obteve resposta.