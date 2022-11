PT e PSB oficializarão apoio a Lira nesta terça, diz líder petista na Câmara

O PT e o PSB vão indicar apoio a recondução do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) nesta terça-feira (29). A informação foi confirmada, nesta segunda-feira, pelo líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes.

Há expectativa por um anúncio oficial dos partidos em um pronunciamento conjunto no salão verde da Câmara, às 16:30. Antes, o PT se reúne com outras legendas com quem compõe uma federação, PCdoB e PV.

À CNN, o vice-presidente da sigla, deputado José Guimarães, havia adiantado que o apoio se resolveria nesta semana.

A reeleição de Lira conta com apoio de onze partidos que, juntos, somam 419 dos 513 deputados. Até o MDB de Renan Calheiros (MDB-AL), liderado pelo deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) já admite conversas avançadas para reeleger Lira. O PL de Bolsonaro, que fez a maior bancada da Câmara, deverá deliberar sobre o assunto em jantar também nesta terça.