Governo divulga lista dos contemplados no CNH Social no Acre; VEJA NOMES

Foi publicada no Diário Oficial do Acre desta terça-feira (8), a lista com os nomes dos selecionados no Programa CNH Social na modalidade Estudantil.

A partir de hoje, os contemplados nesta etapa têm dez dias úteispara efetivar matrícula nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) na capital e interior. Aqueles que residem em cidades onde não há representação do Detran devem enviar a documentação exigida no edital para o email [email protected]

Não respeitados os prazos estabelecidos no caput o candidato será desclassificado e perderá o benefício.

Confira a lista: