Pulitzer Center promove o curso itinerante “Amazônia no Antropoceno” no Acre

Com o objetivo de discutir a Amazônia hoje, os impactos da crise ambiental, social e climática que afetam a região e o seu histórico de desenvolvimento, o curso itinerante “Amazônia no Antropoceno: reportando o presente e discutindo o futuro da floresta”, organizado pelo Pulitzer Center, em parceria com as universidades federais do Pará (UFPA), do Oeste do Pará (Ufopa), do Acre (UFAC) e do Amazonas (UFAM), percorrerá ao todo 5 cidades da Amazônia Legal em 5 módulos híbridos (presencial-virtual). O curso é gratuito e está com inscrições abertas. No Acre discutiremos as ameaças e oportunidades das áreas protegidas.

Esta formação aprofundada sobre as urgências da floresta amazônica abordará a região a partir dos conhecimentos da sua população: pesquisadores, professores, profissionais e lideranças indígenas, quilombolas e ribeirinhas, com o intuito de qualificar as próximas gerações de profissionais, jornalistas, pesquisadores e comunicadores da Amazônia, em conexão com as suas necessidades, propondo ferramentas de cidadania que podemos utilizar para buscar soluções, conforme ressalta a coordenadora da iniciativa pelo Pulitzer Center, Dra. Maria Rosa Darrigo.

“O antropoceno é como alguns pensadores chamam a atual era, onde a ação dos seres humanos é preponderante para determinação do futuro da terra. Na Amazônia não é diferente. Nós estamos modificando a Amazônia de tal modo que ela pode deixar de existir”.

Temos várias previsões da ciência que falam que se a Amazônia tiver mais de 20% de desmatamento – nível qual já nos encontramos muito próximo atualmente – ela pode no futuro próximo mudar suas feições de floresta úmida para mais seca, indo para uma vegetação mais como o cerrado, o que é muito grave. A permanência da Amazônia como floresta úmida e mantenedora do clima não está segura neste momento porque nós estamos alterando demasiadamente a floresta.

Os dados mostram que estamos acabando com a floresta e não estamos gerando ganho social algum e deveria ocorrer o total oposto. A partir dessas reflexões o Pulitzer Center pensou neste curso em parceria com algumas das principais universidades da Amazônia para pensar junto com os estudantes universitários sobre todos esses problemas ambientais e quais são as ferramentas que temos para lidar com eles, propor caminhos em conjunto”.

Eixos de formação

O curso foi organizado em dois eixos de formação: No primeiro eixo, serão realizadas mesas de debate distribuídas e no segundo eixo, uma oficina de narrativa jornalística será ministrada presencialmente em cada cidade, realizada sob a coordenação de jornalista colaborador do Pulitzer Center, que terá acompanhado a primeira parte do curso, e dará o direcionamento da oficina de dois dias com a finalidade de entender e aprimorar técnicas de narrativa criativa. Em cada cidade foram discutidos diferentes temas. Caso o aluno queira assistir as discussões que já ocorreram, é só se inscrever no curso que receberá os links para os vídeos. Ainda, o aluno receberá o certificado de participação do curso.

O primeiro eixo de formação de todos os módulos poderá ser acompanhado virtualmente para aqueles que não conseguirem se inscrever no número de vagas ofertadas por local e para quem não estiver no local de realização. O segundo eixo será exclusivamente presencial e contará com menos vagas.

Para o professor de antropologia e coordenador do Laboratório de Antropologia da Vida, Ecologia e Política, da UFAM, Dr. Thiago Mota Cardoso, a parceria das universidades federais com o Pulitzer Center fortalecer a formação dos estudantes, “tanto para pensar a Amazônia numa perspectiva crítica como construtiva, a iniciativa de envolver projetos de pesquisa, iniciativas acadêmicas e personalidades da pesquisa, do jornalismo e de povos indígenas em conexão com a arte de reportar e narrar crises, acaba por incentivar o agir para contar histórias relevantes sobre os tempos sombrios que vivemos”.

A partir das vivências e experiências dos povos que aqui vivem, a intenção é construir possibilidades e soluções para as diferentes crises pelas quais a floresta passa. Escutar e aprender com os conhecimentos de diferentes fontes, tanto da produção científica quanto dos saberes dos habitantes da região, é o diferencial desta formação.

Sobre o Pulitzer Center

Fundado em 2006, o Pulitzer Center busca o fortalecimento do jornalismo e de sua força como transformador da realidade ao redor do mundo. Por meio do patrocínio de iniciativas jornalísticas e educacionais, parcerias com entidades e instituições públicas e pela divulgação do conhecimento produzido em diferentes locais do planeta, o curso “Amazônia no Antropoceno” é o resultado desta missão e convida todos os universitários de graduação e pós-graduação da Amazônia a percorrer este caminho.

Curso itinerante “Amazônia no Antropoceno: reportando o presente e discutindo o futuro da floresta”

Inscrições no link: https://bit.ly/cursoamazonia

Mais informações sobre o curso: https://bit.ly/infocursoamazonia

informações do módulo em Rio Branco: https://bit.ly/MóduloRioBranco

Em caso de dúvidas, escrever para [email protected]