Qual a fortuna de Zeca Pagodinho? Cantor soma grandes valores e é mais rico que estrelas da Globo

Zeca Pagodinho, visto como um dos maiores cantores da música brasileira, com mais de trinta anos de carreira, acumula muitos sucessos. Além de ser bastante querido pelo povo pelas suas músicas e simplicidade, além disso, é sem dúvida um verdadeiro milionário.

Vale destacar que o pagodeiro chega a ser dez vezes mais rico que muito famosos da Globo. Ele recebe cachê altíssimo pelos seus shows, além das propagandas publicitárias, que realiza.

De acordo com informações do ‘Jornal do Bolsão’, site especializado nos patrimônios dos artistas, expôs que Zeca Pagodinho acumula uma fortuna em cerca de 30 milhões de reais. Além disso, o cantor fatura entre R$ 1 a R$ 2 milhões por mês.

Aliás, mesmo sendo dono uma fortuna de dá inveja, Zeca Pagodinho não gosta de ostentar o que tem. E ele mesmo já chegou a declarar inúmeras vezes que é uma pessoa com gostos simples. E ele já foi visto pelas ruas dos bairros que mora, passeando sem segurança.

O cantor gosta muito de samba e de uma cervejinha bem gelada, ele também deixou bem claro que não ve problema nenhum em andar em transporte público. Zeca Pagodinho, inclusive, já foi flagrado andando de ônibus em Xerém, Distrito de Duque de Caxias (RJ), onde mora.

Zeca Pagodinho (Foto: Reprodução)

Um fã do artista registrou o momento e postou nas redes sociais. Usando uma camisa amarela, óculos escuros e com o aparelho celular, o famoso ainda cumprimentou um passageiro e falou com duas crianças que estava sentadas no banco ao lado.

Zeca Pagodinho vende um de seus imóveis de luxo após crise na pandemia

Mesmo com tanto dinheiro, o sambista foi um dos prejudicados na Pandemia da Covid-19. Sem poder subir aos palcos, por conta do lockdown, ele decidiu cortar alguns de seus gastos. E vendeu uma de suas casas luxuosas na região de Xerém, que fica localizada no Rio.

Apesar de ter vendido o imóvel, Zeca é dono de outros. Ele é proprietário de um apartamento luxuoso na Barra da Tijuca, avaliado em cerca de R$ 20 milhões.