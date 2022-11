Qual clube teve mais jogadores convocados pela seleção brasileira para Copas do Mundo?

Pouco antes da Copa do Mundo de 1930, a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) decidiu convocar somente jogadores que atuavam em clubes do Rio de Janeiro, após um desentendimento entre dirigentes da época. O atacante Araken estava brigado com o Santos e na época já atuava pelo São Paulo. Para poder disputar o Mundial no Uruguai, ele assinou uma ficha de inscrição pelo Flamengo, porém, nunca participou de uma partida oficial pelo Rubro-Negro.