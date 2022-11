Quando o 13º salário será pago? Veja como calcular

O 13º salário é pago no final do ano e muitos trabalhadores contratados pelo regime CLT estão ansiosos para receber o benefício. Com o fim de ano chegando, os brasileiros fazem planos para utilizar o valor da melhor forma. Em 2021, o 13º aplicou R$ 232 bilhões na economia brasileira, conforme os dados do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos).

É esperado que este ano a injeção na economia seja ainda maior por causa da Copa do Mundo. Além disso, ainda acontece a Black Friday e as festas de fim de ano. O pagamento do décimo terceiro pode ser realizado em até duas parcelas.

A primeira parcela tem previsão de ser paga até o dia 30 de novembro e precisa ser de no mínimo 50% do valor total. Já a segunda parcela poderá ser paga até 20 de dezembro. Existe também a possibilidade de a empresa optar pelo pagamento do valor integral até 30 de novembro.

Como funciona o 13º salário?

O 13° salário funciona como um salário extra, que é concedido aos trabalhadores formais que trabalham com carteira assinada. O valor deve ser pago integralmente ou duas vezes ao ano. O benefício foi criado nacionalmente em 1962, durante o mandato do ex-presidente João Goulart.

A quantia deve ser paga a todos que trabalharam por no mínimo 15 dias no regime CLT. Além dessas pessoas, têm direito ao benefício pensionistas, aposentados, trabalhadores afastados por doença, licença-maternidade ou acidente.

Qual valor posso receber?