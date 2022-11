Quem Disse, Berenice? e Guaraná Antarctica se juntam para torcer pelo Brasil com coleção inspirada nas cores do país

Quem Disse, Berenice? e Guaraná Antarctica mergulharam juntos na tendência BrazilCore, que exalta o azul, amarelo, verde e branco para trazer uma coleção de makes, com lápis multifuncionais para olhos, rosto e corpo, e pó iluminador com partículas douradas para brilhar muito, além de esmaltes para a torcida brasileira. A collab inédita é um convite aos nossos torcedores a usarem e abusarem da criatividade, expressando toda a sua paixão pelo Brasil.

A expertise de Quem Disse, Berenice? em beleza e a essência 100% brasileira de Guaraná Antarctica resultaram em uma collab original, alegre e super-inspirada na energia do espírito torcedor. Os lançamentos têm alta pigmentação e performance, garantindo duração por toda a festa, arrematando a animação e personalidade da estética brasileira nos looks.

“O evento esportivo que mobiliza o país inteiro é sempre uma oportunidade para muitos mercados. No caso da indústria da beleza, temos estas datas mapeadas no planejamento do ano, assim como a indústria de bebidas. Somos marcas tradicionalmente brasileiras e que reconhecem a potência do mercado nacional e as preferências dos nossos públicos. Enquanto Guaraná Antarctica é bebida popular, com tradição de mais de 100 anos e patrocinadora oficial da torcida brasileira, Quem Disse, Berenice? é uma marca jovem de beleza, que acaba de completar 10 anos. Com duas grandes empresas em busca de oportunidades para oferecer experiências inovadoras aos seus consumidores”, afirma Marcela de Masi, diretora de branding e comunicação da Quem Disse, Berenice?.

Para Lucas Oliveira, Head de Marketing de Guaraná Antarctica, marca que está há mais de 100 anos ao lado dos brasileiros, essa iniciativa faz parte de uma estratégia em que a torcida é a protagonista. “Somos a marca patrocinadora oficial da torcida BR e queremos estar ao lado da torcida brasileira em todos os momentos. E por ter uma essência tão parecida com a nossa, a parceria com a QDB rendeu essa edição especial linda e festiva, que tem tudo a ver com o que nos representa”, complementa.

Conhecendo a make da nossa torcida

A nova linha Quem Disse, Berenice? + Guaraná Antarctica conta com quatro mini-lápis multifuncionais do kit Feita Pra Vibrar, que podem ser usados nos olhos para delinear, esfumar ou marcar a linha d´água, no rosto para criar desenhos e expressar sua vibração e em toda a pele para fazer desenhos corporais com precisão.,. Além deles, o Pó Iluminador Hora de Brilhar, de textura aveludada para corpo e rosto, que deixa a pele com aspecto iluminado e acabamento perolado, e por último quatro opções de cores dos Esmaltes Pronta Pro Show, que permitem se aventurar nas nail arts temáticas e possuem fórmula de alta performance para secagem rápida, alta cobertura e brilho interno por muito mais tempo.

Mirele Martinez, Diretora da Categoria de Maquiagens de Quem Disse, Berenice? explica como os produtos da parceria refletem a expressão da beleza e da paixão por torcer. “Estamos muito animados com essa parceria com Guaraná. A irreverência, o estímulo à expressão individual e a vibração de QDB têm tudo a ver com essa atmosfera que se cria nos momentos em que estão todos torcendo juntos. As cores, texturas e possibilidades dessa edição limitada combinam com esse estilo único do brasileiro, que tem sido tão procurado no mundo todo pelos moods Brazil Aesthetic e BrazilCore. É o nosso jeito de fazer um esquenta cheio de boas vibrações e vestir a camisa”, declara.

As embalagens, que mesclam a estética das duas marcas, nomeiam os produtos com frases de incentivo à torcida e convidam as berês a se jogar na estética brasileira. Os produtos estão disponíveis nos canais de compra da Quem Disse, Berenice?. É possível garantir a linha completa em edição limitada nas lojas físicas de todo o país, no e-commerce, com revendedoras no catálogo Eu Amo Make ou no WhatsApp oficial: 0800 744 2000.

Serviço

Kit Lápis Multifuncional Feita Pra Vibrar – Preço sugerido R$ 59,90

Kit com quatro lápis multifuncionais, perfeitos para delinear, esfumar e criar desenhos decorativos na make.

Em verde, amarelo, azul e branco, são perfeitos para criar looks monocromáticos e coloridos, explorando infinitas combinações para vibrar muito pelo Brasil! Sua textura é macia, o que facilita a aplicação, além de proporcionar intensa pigmentação e ter fórmula vegana e livre de crueldade animal.

Pó Iluminador Rosto e Corpo Hora de Brilhar – Preço sugerido R$ 65,90

O Iluminador Hora de Brilhar é perfeito para quem quer irradiar beleza e confiança em cada jogo decisivo. Sua textura aveludada e acabamento perolado em tom rosé gold traz um glow natural para a pele, que é um convite aos dias ensolarados que só o Brasil tem.

Ele é multifuncional e pode ser aplicado em toda a pele, além de ter composição vegana e livre de crueldade animal.

Esmaltes Pronta pro Show – Preço sugerido: R$ 10,90 (cada um)

Cores disponíveis: verde, azul, amarelo e branco

Os Esmaltes Pronta Pro Show são uma ótima escolha para quem quer levar o amor pelo Brasil também para as unhas. Vibrantes, resistentes e com ótima cobertura, esses lançamentos também têm textura cremosa e secagem rápida acompanhadas de um pincel preciso de 900 cerdas, características que facilitam a aplicação. Além disso, é hipoalergênico e livre de componentes tóxicos para a saúde e o meio ambiente (tolueno, formaldeído, dibutilftalato, cânfora, parabenos, petrolatos, níquel e cádmio).

Todos são veganos e livres de testagem em animais.

Sobre a Quem Disse, Berenice?

Quem Disse, Berenice? faz parte do Grupo Boticário e nasceu em 2012 para questionar e ampliar os conceitos sobre beleza. Com a essência de liberdade, é uma marca anti-idealização e sem julgamentos, que entende que a indisciplina faz parte da rotina da beleza e da vida real. Seus produtos são pensados para que as pessoas vivam livres suas rotinas, oferecendo clean beauty com performance. Entre makes para causar até skincare para compensar, conta com um portfólio com mais de 500 produtos veganos, cruelty free e com ativos tecnológicos, capazes de se adaptarem a diferentes rotinas e idades. Hoje, Quem Disse, Berenice? possui mais de 109 lojas no Brasil e nove lojas em Portugal, além de e-commerces e venda direta, por meio de revendedoras com o catálogo Eu Amo Make. Além disso, a marca possui a dinâmica do Menu de Make, onde a consumidora pode agendar maquiagens na loja e converter o valor de R$139,90 em produtos de QDB.