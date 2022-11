quem ficou pelo caminho no ciclo de Copa do Mundo da seleção brasileira

Um caso que ilustra isso é o de Everton Cebolinha, que se destacou na Copa América de 2019 – ganhou vaga na equipe de Tite, terminou artilheiro e integrante da seleção do torneio – e foi titular na reta final do edição de 2021 do torneio. Ele esteve presente logo na primeira lista de Tite depois do Mundial da Rússia e teve oportunidade de jogar em 25 partidas, mas ficou fora até mesmo da lista de 55 jogadores que Tite enviou para a Fifa no dia 21 de outubro.