Quer renegociar sua dívida? Serasa realiza feirão limpa nome com descontos de mais de 50%; confira

O Brasil está batendo recorde de inadimplência em 2022. De acordo com o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas, 68,39 milhões de pessoas chegaram em setembro deste ano com o nome negativado. Juntas, todas as dívidas somam mais de 295 bilhões de reais. Para combater esse índice, o Feirão Limpa Nome da Serasa reúne cerca de 260 empresas que oferecem descontos especiais para o brasileiro renegociar as dívidas.

Realizado anualmente, o Feirão Limpa Nome conta com a participação de empresas de telefonia, universidades, varejo e até bancos as negociações poderão ser feitas até o dia 5 de dezembro. Essa é uma grande oportunidade para os milhões de brasileiros com dívidas atrasadas ou negativadas negociarem suas contas e começarem o novo ano com o nome limpo na Serasa.

De forma excepcional, o Feirão acontece pela segunda vez no mesmo ano. Após a edição de novembro de 2021, a Serasa realizou uma edição emergencial em março deste ano, devido ao grande número de pessoas endividadas. No Feirão do início do ano, foram concedidos pelas empresas mais de 15,7 bilhões de reais em descontos, o que resultou na negociação de dívidas de mais de 7,3 milhões de brasileiros.

Feirão Serasa Limpa Nome 2022

A edição de novembro do Feirão Limpa Nome traz algumas novidades em relação às anteriores. Desta vez, algumas empresas oferecem aos inadimplentes o pagamento via PIX. Já os descontos disponíveis podem chegar até a 99%. Toda a negociação pode ser feita de forma digital em até três minutos e a baixa da negativação ou atraso acontece em até 24 horas.

Canais de negociação do Feirão Limpa Nome

De forma presencial, a consulta das dívidas e a negociação com as empresas podem ser feitas nas agências dos Correios de todo o país. Por ligação gratuita, o número para negociar é o 0800 591 1222. O processo também pode ser feito através do WhatsApp: o inadimplente deve salvar o número (11) 995752096 e iniciar a conversa no aplicativo de mensagem.

O Feirão Limpa Nome ainda acontece no site www.serasalimpanome.com.br ou pelo aplicativo Serasa, disponível no Google Play e no App Store. O consumidor deve realizar um cadastro rápido para acessar suas informações financeiras. Em seguida, na opção “Ver ofertas”, o usuário confere as condições e descontos oferecidos para a negociação.

Selecionando dívida por dívida, é possível entender as opções de descontos para cada uma delas. Após escolher, o cadastrado na Serasa seleciona a forma de pagamento e a quantidade de parcelas. É recomendado que se revise todas as informações antes de selecionar a opção “Fechar acordo”. Depois disso, é só realizar o pagamento sob as novas condições oferecidas.