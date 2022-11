Quinta dose da vacina contra Covid é aplicada em 13 estados. Veja

Com a volta do aumento da transmissão da Covid-19 no Brasil, cidades de pelo menos 12 estados já aplicam a quinta dose da vacina contra o vírus. Por enquanto, o público alvo são apenas pessoas com imunossupressão.

É possível tomar a dose adicional nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Acre. Ademais, outras quatro capitais também ofertam a imunização: Belo Horizonte (MG), Salvador (BA); Aracaju (SE) e Maceió (AL).