Ranking coloca Seleção Brasileira como a segunda mais valiosa da Copa

Os 26 jogadores brasileiros convocados para a Copa do Mundo, juntos, estão avaliados em € 1,45 bilhão, cerca de R$ 8 bilhões, tendo Vinícius Júnior como o atleta mais valioso do grupo (aproximadamente € 200 milhões). O valor agregado da Seleção convocada por Tite só fica atrás da Inglaterra, que tem um custo de mercado de € 1,49 bilhão.

Os dados financeiros sobre as seleções que disputam a Copa no Catar foram divulgados pelo CIES Football Observatory, plataforma internacional especializada em dados esportivos. Segundo o estudo, os 831 atletas convocados para o mundial, juntos, estão avaliados em € 15 bilhões.

A terceira equipe no ranking é a França, com um valor agregado de € 1,33 bilhão. Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint Germain, é o atleta mais caro (cerca de € 185 milhões) do time. Já a seleção menos valiosa é a da Costa Rica, em que os 26 jogadores estão avaliados em € 23 milhões.

A Copa do Mundo no Catar tem início no próximo domingo (20). A Seleção Brasileira disputa a primeira partida no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Em seguida, o Brasil joga contra a Suíça, no dia 28, e encerra a participação na fase de grupos no dia 2 de dezembro, contra a seleção de Camarões.

