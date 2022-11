Rapper acreano lança EP “Filho da Guerra” com músicas autorais em Belo Horizonte

O escritor, compositor e rapper acreano Vitor da Silva, conhecido como Thug Dog, que em dezembro representa o Acre no Duelo Nacional de MC’s, uma das principais batalhas de freestyle rap do Brasil, fará o lançamento do EP Filhos da Guerra no dia 3 de dezembro em Belo Horizonte.

O EP chamado Filho da Guerra conta com quatro faixas, chamadas “Caminhos”, “Cordãozin Finin”, “Ossos do Ofício” e “Filho da Guerra”, que contam histórias e falam de sentimentos e experiências de Thug Dog.

“Filho da Guerra é uma história contada sobre a minha vida e a vivência dos meus amigos. Na verdade, é a realidade de um todo que cresceu cercado pela criminalidade, violência e pobreza. É um reflexo de um sobrevivente das guerras diárias”, diz Thug Dog sobre a música.

Em Rio Branco, o lançamento do EP acontece com uma festa no dia 11 de dezembro, chamada “Filho da Guerra: Festival Arte, Cultura e Literatura”, no Recanto Food&Beer. O evento conta com exposições de artes, desenhos, fotografias, textos e poesias, além da participação de artistas locais como Dito Bruzugu, Duda Modesto, Off Clã, Lil Wacy e Antheos, DJ Belmont, DJ Rick e DJ Adell.

Competições

A competição do Duelo Nacional de MC’s acontece na capital mineira e deve reunir os melhores MC’s de cada estado. O projeto pretende contar com uma extensão de contato com o público, por meio de redes sociais, com o objetivo de promover a ação, os apoiadores e aumentar a zona de contato com o público.

Thug Dog participou de, aproximadamente, 205 competições, onde teve resultado positivo em 70% das participações. Em 2017 foi campeão da “BATALHARTE”, uma roda cultural organizada pela ArteTattoSkate em parceria com a Studio Beer e campeão invicto 12 vezes seguidas na Roda Cultural conhecida como “Batalha da Praça”; Em 2018 foi campeão estadual no Duelo Nacional de Mc’s, onde foi semifinalista na competição regional, em Rio Branco.

Em 2019 foi campeão estadual no Duelo Nacional de Mc’s, onde foi semifinalista na competição regional, em Manaus (AM), além de ter sido campeão na final da Edição “Rei do Palácio”, competição recorrente, nas localidades do Centro de Rio Branco; Em 2021 foi campeão da Batalha organizada na Oitava Semana do Hip-Hop, competição recorrente nas localidades do Apolônio Sales; Em 2022 foi campeão da “Batalha do Canal”, na edição Pós Pandemia e campeão da Batalha na Primeira Edição do Especial Hip-Hop, organizada no Recanto Food&Beer. Também em 2022, Thug Dog foi campeão do estadual no Duelo Nacional de Mc’s.