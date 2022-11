Raul Gazolla sobre morte de Guilherme de Pádua: “Já foi tarde”

Viúvo de Daniella Perez, Raul Gazolla comemorou a morte de Guilherme de Pádua, assassino da atriz. Pádua morreu nesse domingo (6/11), aos 53 anos, após sofrer um infarto fulminante. “O planeta amanheceu melhor, o ar mais limpo”, disse ele ao F5, da Folha de S.Paulo.

“Até o bispo da igreja dele [Márcio Valadão] deu a notícia rindo. Devia ser um tormento para a igreja ter como pastor um assassino com um ego tão grande quanto seu crime”, afirma.

Gazolla era casado com Daniella em 1992, ano em que ela foi brutalmente assassinada por Pádua e sua mulher na época, Paula Thomaz. Ele afirma que até hoje não conseguiu perdoar a dupla. “Já foi tarde. Agora tem que acertar as contas com o invertido, o capiroto, o coisa ruim”, diz.

“Vamos seguir em frente e agradecer por estarmos em um mundo melhor hoje”, completou o ator de Travessia.