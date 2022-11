Real Sociedade vence Volta Redonda por 5 a dois e é campeão invicto

O Real Sociedade venceu o Volta Redonda por 5 a 2 nesse sábado, 26, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) e conquistou o título do Campeonato Estadual de Futsal Feminino Sub 17.

A partida estava empatada por 2 a 2 e nos cinco minutos finais o Real Sociedade marcou três vezes e garantiu a conquista de maneira invicta.

Mais duas competições

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) abriu inscrições para os torneios Sub 9, no masculino, e Sub 15, no feminino. A entidade deve fechar a temporada com mais duas competições.