Recovery: entenda a técnica de fisioterapia de recuperação “imediata” presente no Verde Vida Day

Com diversas provas que demandam esforço dos atletas, a recuperação do músculo é uma das etapas essenciais de descanso entre provas. No Verde Vida Day, evento em comemoração aos 14 anos da Farmácia Verde Vida, as competições de Crossfit iniciaram no último sábado (4).

No espaço do evento, um dos parceiros da competição montou um estande para o recovery, uma terapia composta por diversas técnicas que tem como objetivo amenizar os sintomas causados pela fadiga muscular.

Jucelino Castro, fisioterapeuta que trouxe a terapia para o espaço afirma que a recuperação e liberação do músculo é uma parte fundamental para melhor desempenho nas provas. A recuperação demora de trinta a quarenta minutos, mas depende muito da lesão de cada atleta.

“Seu corpo é o maior equipamento que você tem. Equipamento principal. Você tem um corpo desajustado, o impulso nervoso não chega com a resposta adequada na tua coluna, que não chega na tua perna, não chega no teu braço, você começa a ter câimbra mais fácil, você perde força, sua coordenação fica debilitada”, acrescenta.

Geiza Guerra, uma das atletas finalistas da categoria amador e compete desde ontem, afirma que a recuperação é essencial pois “dá um gás” a mais no atleta. “A gente sai muito cansado, fadigado, musculatura travada, então a gente chega aqui, tem toda essa liberação e a gente consegue ir para uma próxima prova inteiro”, acrescenta.

O espaço no evento conta com a terapia manual, piscina de gelo e a eletroterapia dentro da fisioterapia. A clínica de Jucelino, a Fisioterapia Castro, atende em Rio Branco, na rua Quintino Bocaiuva, no bairro Bosque.