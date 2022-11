Repelentes naturais: 7 plantas que afastam mosquitos para ter em casa

1 – Alecrim

O alecrim, além de ser um ótimo tempero, também serve como um repelente natural. Essa erva é muito fácil de ser cultivada em casa, pois ocupa pouco espaço e precisa de poucos cuidados. Ela pode ser plantada em vasos ou no jardim, basta ter um solo bem drenado e protegido do vento.

2 – Manjericão

O manjericão também é outro tempero que pode ser usado como repelente, já que devido ao seu aroma forte, os insetos ficam longe do ambiente. Essa erva não é compatível com o clima frio e pode ser cultivado em vasinhos ou no próprio jardim.

3 – Erva-cidreira

- Publicidade-

Essa erva cresce, muitas vezes, sem ninguém ter plantado. Ela, além de ser usada como chá calmante, também é um repelente natural, contudo, precisa estar em solo úmido e ter exposição ao sol.

4 – Lavanda

A lavanda é uma das melhores espécies para se ter em casa, por conta do seu aroma que perfuma o ambiente e ainda mantém os insetos afastados. Além de ser uma das plantas que afastam mosquitos, ela também fica linda na decoração e tem propriedades medicinais relaxantes, podendo ser criada em vasos no ambiente interno ou no jardim.

5 – Citronela

A citronela é famosa por ser usada em repelentes industrializados, e devido ao seu aroma forte, ela consegue afastar vários tipos de mosquitos. Na hora de plantá-la, lembre-se de que o solo precisa estar fértil e com exposição solar para se desenvolver.

6 – Crisântemo

O crisântemo é uma das plantas mais poderosas para afastar mosquitos, pois possui piretrina em sua composição, ajudando a manter longe baratas, percevejos, pulgas e moscas. Ela não gosta do clima frio, então, precisa receber claridade, mas sem ficar completamente exposta ao sol. Além disso, deve ser regada com frequência.

7 – Sálvia

A sálvia também é uma planta que afasta os mosquitos devido ao seu cheiro forte, e que muitas vezes incomoda até mesmo os seres humanos. Ela precisa ser plantada em um solo úmido e receber luz direta do sol, pelo menos algumas horas por dia.

Vale lembrar que no calor os mosquitos se reproduzam mais facilmente, por isso, é preciso redobrar os cuidados, pois muitos deles são transmissores de doenças graves como dengue, zika vírus e chikungunya. Por isso, tome cuidado para não deixar água parada ao cultivar as plantas.