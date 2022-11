Residência onde teve confronto entre facções criminosas é incendiada

A residência onde houve um confronto entre facções criminosas que resultou com uma morte e dois baleados na tarde desta quarta-feira (23) foi incendiada na parte da noite, na rua 27 de Julho, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores, a residência onde William Borges Soares, de 29 anos, vulgo “Tanaca”, foi morto e Antônio Railan Mendonça, 26, e Gleison Roberto do Carmo, 21, baleados, foi incendiada em protesto por amigos de “Tanaca”, que por não aceitarem a forma como amigo foi assassinado, colocaram fogo na casa. A residência incendiada seria de um dos acusados de matar “Tanaca”.

Quando vizinhos viram a altura que as chamas atingiram, acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do 3° Batalhão, que estiveram no local e conseguiu combater o incêndio.

Os bombeiros apagaram as chamas e fizeram os rescaldo, e depois área foi isolada para que a perícia possa fazer o trabalho para poder levantar as informações da origem do incêndio. O caso foi registrado na Delegacia da 1° Regional da Polícia Civil.