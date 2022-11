A foto do dia é do historiador Marcos Vinicius Neves, tirada ao fim do dia, no rio Envira, um manancial binacional que banha os estados do Acre e Amazonas.

Nasce na serra da Contamana, em território peruano, e tem uma extensão de 512 km – valor que poderia ser maior se o Envira não fosse erradamente considerado como afluente do rio Tarauacá, que é bem menor em largura, extensão e vazão.