Roberto Duarte continua a luta para convocação dos aprovados da PC/AC

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) durante seu discurso na sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), nesta quarta-feira, 16, relembrou a luta travada em 2018 para convocar os aprovados da segurança pública pertencentes aos quadros da Polícia Civil.

Pela manhã, o deputado articulou uma Audiência Pública com o secretário de Planejamento e Gestão (Seplag) Ricardo Brandão e os candidatos aprovados no cadastro de reserva que aguardam a convocação.

“Participamos desde o início dessa luta pela convocação do cadastro de reserva da Polícia Civil e Militar, que foi uma batalha que travamos lá atrás, nas eleições de 2018, quando elaboramos o termo de compromisso assinado pelo governador. Foram quatros anos lutando ao lado de cada um, o cadastro de reserva da Polícia Militar obteve êxito, já foram todos convocados, já o cadastro de reserva da Polícia Civil eu acredito que nós conseguiremos essa vitória. A Aleac através de seus deputados se empenha para ajudar cada aprovado”, afirmou Roberto Duarte.

De acordo com Brandão, algumas pautas já podem ser tratadas na Aleac, como a proposta de destinação de emenda de R$ 3 milhões por meio dos deputados para que em 2023 o governo realize academia de Polícia Civil. Além disso, foi solicitado uma audiência pública na Aleac para tratar do restante do cadastro de reserva da Polícia Civil, contando com a participação do governo.

“Termino meu mandato de deputado estadual com a sensação de dever cumprido, porque iniciei essa luta junto com vocês. Contem com meu total e integral apoio. Em Brasília, faremos ainda mais pela segurança pública do Acre”, encerrou o deputado.